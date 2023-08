Usa: abusi nello Xinjiang, governo blocca importazione dei beni prodotti da due aziende cinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità statunitensi hanno bloccato le importazioni dei beni prodotti da due aziende cinesi, nel quadro degli sforzi del per contrastare gli abusi dei diritti umani e il lavoro forzato imposto dal governo di Pechino nei confronti degli uiguri nella regione dello Xinjiang. In una nota, il dipartimento per la Sicurezza interna ha spiegato che le misure sono state prese nei confronti delle aziende Camel Group e Chenguang Biotech Group, specializzate rispettivamente nella produzione di batterie e di pigmenti e spezie. “Gli Stati Uniti continueranno a lavorare con i partner internazionali per impedire l'ingresso di beni prodotti attraverso pratiche di lavoro forzato nei mercati Usa, alla luce del genocidio e dei crimini contro l’umanità riscontrati contro gli uiguri e altre minoranze religiose nella regione dello Xinjiang”, ha detto in una nota il segretario Alejandro Mayorkas. (Was)