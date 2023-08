Carburanti: Pichetto, tavolo riordino settore è inizio di un percorso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tavolo sul riordino del settore dei carburanti “è l’inizio di un percorso”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, arrivando al ministero delle Imprese e del Made in Italy per il tavolo sul riordino del settore dei carburanti. “Questo è un piano ampio che sarà oggetto del provvedimento che interviene sulla modernizzazione del settore dei carburanti. Da parte mia e del ministero, interverremo sia sul fronte della bonifica sia nell’agevolare l’immissione di colonnine per l’elettrico”, ha aggiunto. (Rin)