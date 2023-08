© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante il colpo di Stato, l'evacuazione delle truppe francesi dal Niger "non è all'ordine del giorno". Secondo l'emittente "Bfmtv", è quanto indicato dallo Stato maggiore delle Forze armate. A quasi una settimana dal colpo di Stato in Niger, la Francia sta conducendo invece da oggi una operazione di evacuazione aerea per i connazionali presenti nel Paese africano. (Frp)