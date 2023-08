Carburanti: Pichetto, accise sono di competenza del Mef, serve valutazione più ampia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le accise “riguardano il fronte economico, il ministero dell’Economia e delle Finanze, e richiedono una valutazione più ampia che investe la fiscalità dello Stato”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, arrivando al ministero delle Imprese e del Made in Italy per il tavolo sul riordino del settore dei carburanti. “Nel breve periodo, per quanto riguarda il ministero dell’Ambiente, si tratta di creare le condizioni per intervenire con un aiuto per le bonifiche e con gli incentivi per le colonnine dell’elettrico”, ha aggiunto. (Rin)