Libia: Consiglio presidenziale discute di sicurezza ai confini con Sudan e Niger

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente del Consiglio presidenziale della Libia, Abdullah al Lafi, ha discusso, oggi, a Tripoli, con il capo di Stato maggiore, il generale Mohamed al Haddad, della necessità di mettere in sicurezza i confini del territorio nazionale, alla luce degli ultimi sviluppi della situazione in Sudan e Niger. All’incontro hanno preso parte il comandante delle Guardie di confine, il generale Nuri Sharata, e il direttore del Dipartimento operativo delle Forze armate libiche, il generale maggiore Abdel Fattah al Balouq. Lo ha riferito il quotidiano libico "Al Wasat". L’ufficio stampa del Consiglio presidenziale libico ha riferito che durante il colloquio è stata decisa la costituzione di una “forza congiunta per proteggere i confini meridionali” della Libia. Infatti, mentre in Sudan ancora è in corso il conflitto tra le Forze armate e le Forze di supporto rapido, in Niger la scorsa settimana un colpo di Stato ha deposto il presidente, Mohamed Bazoum. Tale congiuntura potrebbe dunque causare un “vuoto di sicurezza” che, a sua volta, potrebbe minare la stabilità della regione.(Lit)