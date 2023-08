© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, mercoledì 2 agosto, alle ore 14, presso la sala Koch del Senato, le commissioni riunite Cultura di Camera e Senato svolgono l'audizione del ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, sulle recenti iniziative del governo in merito al rinnovo degli organi societari di Sport e Salute spa. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto l'ufficio stampa di Montecitorio. (Com)