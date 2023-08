Lavoro: assessore Agricoltura Lazio, sostegno a Coldiretti, stop a caporalato priorità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore al Bilancio e agricoltura del Lazio, Giancarlo Righini, condivide "l’appello di Coldiretti Lazio per una maggiore trasparenza in tutta la filiera agroalimentare a partire dall’odioso fenomeno del caporalato. Il rapporto presentato oggi dall’associazione di categoria porta alla luce, infatti, una situazione a dir poco allarmante". In una nota l'assessore spiega: "Ed è per questo che è mia intenzione, e dell’amministrazione regionale, introdurre tutte le iniziative possibili per contrastare lo sfruttamento di manodopera, la maggior parte straniera, costretta a pagare il prezzo di una concorrenza troppo spesso sleale e senza scrupoli. Combattere le agromafie la considero una priorità assoluta che va affrontata tutti insieme senza strumentalizzazioni e nell’esclusivo interesse dei lavoratori. Sono convinto che questa battaglia si può vincere solo facendo squadra fra Istituzioni, imprese, produttori e rappresentanti delle forze dell’ordine. In ballo c’è il futuro dell’intero settore. Sconfiggere il caporalato, ristabilendo la legalità, significa infatti difendere i prodotti del nostro territorio da chi, per la mera logica del profitto, è disposto a calpestare qualsiasi dignità umana". (Com)