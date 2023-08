Mafia: De Corato, allarmanti parole di Viola e Dolci su 'ndrangheta a Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Trovo molto significative le parole del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano Marcello Viola riguardo la presenza della criminalità straniera a Milano, specialmente quella cinese, albanese e nigeriana. Destano anche grande allarme le dichiarazioni del procuratore Viola, secondo cui a Milano e in Lombardia si sta assistendo 'a un fenomeno di colonizzazione della 'ndrangheta' ". Lo dichiara Riccardo De Corato, deputato di Fratelli d'Italia e capogruppo in Commissione Parlamentare Antimafia. "L'insediamento di questa organizzazione criminale nell'economia e nella società milanese - prosegue - rappresenta un serissimo pericolo. Come ha affermato in audizione il Procuratore aggiunto di Milano a capo della Direzione distrettuale antimafia, Alessandra Dolci, la 'ndrangheta ha cambiato negli anni strategia, intensificando ora 'una vocazione economica', con un conseguente e drammatico aumento di reati economici in città. Le istituzioni sono al fianco della magistratura e delle forze dell'ordine nella lotta alla mafia che grazie al governo Meloni si sta facendo sempre più incessante". (Com)