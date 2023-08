Reddito cittadinanza: Turco (M5s), Meloni si assuma responsabilità, convochi Cdm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È arrivato il momento che Giorgia Meloni “si assuma le proprie responsabilità, convocando con urgenza il Consiglio dei ministri per porre rimedio al disastro sociale che lei stessa e le forze di centrodestra hanno provocato”. Lo ha dichiara in una nota il senatore Mario Turco, vicepresidente del Movimento 5 stelle. “Non facendolo, si assumerà una grande responsabilità sul futuro di tutta questa gente, perché nessuno deve rimanere indietro! La tempesta perfetta progettata dal governo Meloni – aggiunge Turco - si sta scagliando, in questi giorni, sulla dignità di tanti percettori (ormai ex, a leggere il "famoso" sms inviato dal sistema Inps) del Reddito di cittadinanza introdotto dal M5s”. “La nostra misura - sottolinea - ha consentito e consente ancora oggi a decine di migliaia di famiglie italiane che riversano in condizioni di povertà, di poter mettere un piatto a tavola ogni giorno”. “Continuiamo - prosegue - a raccogliere in tutta Italia il grido di allarme di persone in difficoltà che si sono viste negare un sussidio fondamentale per la loro sopravvivenza dalla sera alla mattina, dopo essere state additate per anni dalla destra neoliberista come ‘scansafatiche’ e ‘nullafacenti’. Qualcuno è addirittura arrivato ad affermare che il Reddito di cittadinanza ha agito da concausa dell'inoccupazione di tanti giovani, come se il problema della disoccupazione non fosse mai esistito nel nostro Paese". "Tutte fandonie, frutto di una politica becera che adesso cerca di trasferire le proprie responsabilità agli enti locali o all'Inps per ‘giustificare’ la tragedia in corso”, conclude Turco. (Rin)