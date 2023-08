Colombia: "cessate il fuoco", delegazione Eln arrivata a Bogotà (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Colombia e l'Eln hanno diffuso a metà luglio i dettagli dell'accordo stretto per il "cessate il fuoco" che inizierà il 3 agosto. Un testo che pare rivelare uno dei momenti più alti delle trattative di pace tra le parti, nonostante le consuete - numerose - difficoltà di contesto. Governo e guerriglieri si impegnano a far tacere le armi per un periodo di 180 giorni, rinnovabile a seconda dello stato di applicazione della tregua. I nove documenti pubblicati da ultimo fissano sin nei minimi particolari le condizioni perché possa essere rispettata una condizione storicamente molto difficile da raggiungere: si tratta di parti in guerra da decenni, di una struttura - quella dell'Eln - fatta da "fronti" con una relativa indipendenza tra di loro, con la relativa difficoltà di avere una risposta omogenea. Il tutto considerando che il grosso delle attività militari si svolge in zone boschive di difficile accesso, e sovente sotto la giurisdizione del vicino Venezuela. (segue) (Mec)