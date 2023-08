Colombia: "cessate il fuoco", delegazione Eln arrivata a Bogotà (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una buona misura della delicatezza delle trattative in atto la si ritrova - ad esempio -, tornando alle cronache di fine 2022. Poche ore prima di capodanno, il presidente della Colombia, Gustavo Petro, annunciava l'accordo per un "cessate il fuoco" con tutte le bande armate del Paese. Una condizione che avrebbe impegnato le parti per i successivi sei mesi ma che la dirigenza dell'Eln, pochi giorni dopo, faceva sapere di non aver mai concordato. Una condizione simile, ricordava nello specifico la banda armata, può essere solo frutto di un accordo negoziale complesso, proprio per le ragioni dette sopra, da discutere nel ciclo di colloqui esplorativi aperto qualche mese prima. Dopo opportuna marcia indietro di Petro, il tema sarebbe entrato in un successivo incontro all'Avana, portando i negoziatori a individuare un avvicinamento "a tappe" al vero e proprio cessate il "fuoco". (segue) (Mec)