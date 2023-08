Colombia: "cessate il fuoco", delegazione Eln arrivata a Bogotà (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non meno significativo quanto accaduto ad inizio luglio, poco prima che la dirigenza dell'Eln decretasse, come da calendario, la fine di ogni attacco alle forze di sicurezza: l'esercito dava infatti conto del sequestro di un sergente e delle due figlie, impegnate nel trasferimento in una zona pericolosa del paese. Rilasciate pochi giorni dopo, tanto governo quanto Eln denunciavano gli spostamenti della famiglia come altamente "imprudenti", nonostante si fosse a poche ore dal primo gesto di avvicinamento tra le parti. Bisogna infatti considerare che il ministero della Difesa, pur seguendo le successive indicazioni del governo di allentare la presa sui guerriglieri non ha mai preso impegni per interrompere ogni azione armata, specie per difendere i civili dalle imboscate. In questo senso, altrettante tensioni venivano con la proclamazione del "paro armado" nella regione sud occidentale del Chocò: si tratta di una misura con cui l'Eln impone alla popolazione di non uscire di casa per poter eseguire manovre militari evitando il pericolo di coinvolgere i cittadini. Una misura che i vertici dell'Eln accettavano di rimuovere proprio a ridosso dell'annuncio degli accordi. (segue) (Mec)