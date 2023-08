Colombia: "cessate il fuoco", delegazione Eln arrivata a Bogotà (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da agosto a dicembre, inoltre, le parti discuteranno, in un apposito tavolo nazionale, della partecipazione della società al futuro piano di pace. Un punto storicamente considerato cruciale dalle formazioni guerrigliere, pronte a rivendicare una lotta ispirata alle necessità della popolazione di veder riconosciuti diritti economici e sociali loro negati dalle "elites". Il tema è diventato nel frattempo centrale anche per il governo, il primo di sinistra nella storia del Paese, secondo cui la pace non può realizzarsi senza una reale redistribuzione delle ricchezze un riconoscimento della rappresentanza politica. Questo organismo di compone di 81 elementi in rappresentanza delle organizzazioni ambientali, del mondo accademico, delle comunità autoctone e anche degli imprenditori (cinque delegati), e dovrà lavorare a proposte per la trasformazione "sociale ed economica del Paese". (segue) (Mec)