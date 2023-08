Colombia: "cessate il fuoco", delegazione Eln arrivata a Bogotà (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In omaggio al diritto internazionale umanitario, i protocolli stabiliscono inoltre il divieto assoluto del sequestro (reato che a scopi estorsivi è considerato una delle principali fonti di reddito della guerriglia), l'uso della popolazione civile e azioni di ostacolo alla libera circolazione. Rimane da mettere a fuoco il meccanismo di finanziamento del "cessate il fuoco", così come si fece nel 2016, in occasione dell'accordo che il governo dell'allora presidente, Juan Manuel Santos, strinse con le Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc). L'ambasciatore della Colombia in Belgio, Jorge ROjas, ha da ultimo citato iol caso di un "Fondo internazionale multi-donante", aperto alla partecipazione dell'Ue, così come nel 2016. Il Fondo precedente, composto dall'Ue, da 21 stati membri, dal Regno Unito e dal Cile permise di raccogliere un totale di 130 milioni di euro. (segue) (Mec)