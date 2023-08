Colombia: "cessate il fuoco", delegazione Eln arrivata a Bogotà (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo per sospendere le ostilità era stato trovato dopo 35 giorni di intensi negoziati a L’Avana, città che ha ospitato il terzo ciclo di colloqui. Il capo negoziatore dell’Eln, Israel Ramírez, alias Pablo Beltrán, ha dichiarato che l’intesa ha un obiettivo principalmente “umanitario”, mentre il capo delegazione del governo, Otty Patino, ha parlato di un passo “cruciale” per il processo di pace. La ripresa dei negoziati tra il governo colombiano e l’Eln, una delle priorità della politica di “pace totale” del presidente colombiano Petro, è stata formalizzata il 21 novembre 2022, quando le parti hanno istituito un tavolo di dialogo per riavviare i negoziati di un accordo. Dopo un primo round di colloqui tenuto a metà dicembre a Caracas, capitale del Venezuela, le parti sembravano sul punto di congelare i colloqui a fine 2022, dopo che Petro aveva annunciato un “cessate il fuoco” bilaterale che però l’Eln ha sempre dichiarato di non aver concordato. Grazie a un ulteriore giro di tavolo, organizzato nuovamente a Caracas a metà gennaio, governo ed Eln hanno fissato il secondo round a Città del Messico. Il 2 maggio si è aperto il terzo round negoziale a Cuba. (segue) (Mec)