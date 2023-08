Colombia: "cessate il fuoco", delegazione Eln arrivata a Bogotà (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I colloqui con l’Eln, che torna per la quinta volta a sedere a un tavolo negoziale con il governo, erano stati interrotti nel gennaio del 2019 dall’ex presidente, Ivan Duque, in protesta per l’attacco sferrato alla scuola di polizia di Bogotà, causa della morte di almeno 23 persone. Il processo che riprende adesso conta come garanti i governi di Cuba e Norvegia, gli stessi del precedente tentativo di pace, del Cile e del Brasile. Ad accompagnare i colloqui, oltre la Chiesa che sarà accompagnatore permanente dei negoziati, anche il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, e il governo della Spagna, unico al momento ad aver accettato l’invito esteso anche a Stati Uniti, Germania e Svezia. Il Venezuela, con cui il governo di Petro ha riaperto i rapporti diplomatici dopo quattro anni, può rivestire un ruolo essenziale nelle trattative, vista la presenza dei guerriglieri dell’Eln sul proprio territorio. (Mec)