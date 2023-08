Ambiente: protesta delle associazioni in difesa dei pini di Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una manifestazione di protesta in difesa dei pini di Roma si è svolta stamattina in piazza San Marco a pochi passi da piazza Venezia. A prendervi parte circa 50 associazioni ambientaliste che lamentano "le troppe ceppaie dei pini abbattuti e nessun nuovo esemplare". I rappresentanti di 50 associazioni di protezione ambientale e paesaggistica hanno dimostrato - si legge in una nota - a decine di turisti che la città e il suo centro storico stanno perdendo numerosi pini ai Fori Imperiali. Una delegazione dei manifestanti è salita in Campidoglio rivendicando le cinque richieste formulate nella lettera aperta al sindaco, Roberto Gualtieri, e "per ora abbiamo ricevuto alcune promesse, tra cui la rimessa a dimora di 50 nuovi pini nel centro storico, a piazza San Marco ci è stato promesso che il quadrante rimarrà una zona verde con nuovi pini e che il Comune risponderà presto puntualmente alle cinque richieste in difesa della specie pinus pinea a Roma".(Rer)