Frosinone: tradito dalla fede nuziale che aveva rapinato ad una 90enne, arrestato 51enne

- Aveva rapinato in casa una donna di 87 anni arrivandole a sfilare anche la fede nuziale che aveva al dito. Per questo, a seguito di una indagine svolta dagli uomini della Squadra Mobile di Frosinone, è stata eseguita la misura cautelare dell’arresto in carcere ad un 51enne di Frosinone. Secondo gli investigatori, il 23 giugno l’uomo è entrato nella casa dell’anziana donna con il volto travisato, l’aveva minacciata di morte e si era fatto consegnare tutto il denaro che aveva in casa. La donna aveva con sé solo 30 euro e l’uomo a quel punto le aveva sottratto anche la fede nuziale. Le immediate indagini hanno portato gli agenti a rintracciare l’indagato in una sala scommesse della città. Sottoposto a perquisizione personale, era stato trovato in possesso della fede sottratta alla vittima poco prima. L’arrestato è stato associato presso la casa circondariale di Frosinone.(Rer)