Incendi: Ostellari, Lega mette a disposizione suo testo per colpire piromani

21 luglio 2021

- "Come già annunciato dal ministro e vicepremier, Matteo Salvini, la Lega ha depositato e mette a disposizione del Parlamento e del governo un disegno di legge che prevede l'aumento delle pene per i piromani. Ad essere colpiti saranno, in modo particolare, coloro i quali appiccano fuochi per trarne profitto, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti allo svolgimento di servizi nell'ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incendi. La novità sta in questo: sanzionare con maggiore fermezza chi compie azioni così pericolose per la salute pubblica e devastanti per il territorio con un dolo specifico. Questa iniziativa, ovviamente, va di pari passo il potenziamento delle attività di prevenzione, monitoraggio e tutela del patrimonio boschivo già intraprese dal governo". Lo dichiara il sottosegretario di Stato alla Giustizia, senatore Andrea Ostellari.(Rin)