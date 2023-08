Libano: continuano gli scontri nel campo profughi, mufti di Sidone invita a tregua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli sforzi per calmare la situazione nel campo profughi palestinese di Ain al Hilweh situato vicino alla città di Sidone, nel Libano meridionale, non hanno avuto successo e gli scontri, seppur a intermittenza, continuano. Lo riferisce l'agenzia di stampa nazionale "Nna", specificando che stamattina a Sidone si è tenuto un incontro su invito del muftì di Sidone, Cheikh Salim Sousan, All'incontro hanno partecipato rappresentanti musulmani e personalità cristiane, tutti concordi nel chiedere un "immediato cessate il fuoco". Intanto sul campo gli scontri stanno aumentando con l'uso di mitragliatrici e razzi, sebbene si siano verificati momenti di relativa calma. Dopo l'incontro, il mufti Sousan ha letto una dichiarazione in cui ha affermato che "il nemico israeliano sta approfittando di questi eventi" e che "noi siamo impegnati sia per la sicurezza palestinese nel campo profughi di Ain al Hilweh sia per quella libanese nella nostra città". Sousan ha poi sottolineato la necessità di "un cessate il fuoco immediato e decisivo". Il mufti ha aggiunto di aver appreso che è in corso un incontro a Beirut per nominare un comitato teso a indagare sugli eventi e sul coinvolgimento dell'alto funzionario Abu Ashraf al Armoushi all'interno del movimento Al Fatah. Nel comunicato si legge che l'auspicio condiviso è che "il comitato inizi immediatamente i suoi lavori senza indugio e senza esitazione per scoprire gli autori del crimine e consegnarli alla giustizia e alla sicurezza libanesi, come precedentemente concordato tra i palestinesi".(Lib)