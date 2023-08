Carceri: Mattarella, ruolo prezioso della polizia penitenziaria, affronta situazioni complesse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Polizia penitenziaria è chiamata quotidianamente a svolgere un ruolo prezioso per la tutela della convivenza civile della comunità". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Giovanni Russo. "Le donne e gli uomini del Corpo si trovano ad affrontare situazioni complesse, in un contesto di sofferenza e, spesso, di tensione", ha aggiunto.(Rin)