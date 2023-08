Carceri: Mattarella, a polizia penitenziaria affidate delicate funzioni di sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La professionalità, lo spirito di servizio e la dedizione con le quali operano" le donne e gli uomini della polizia penitenziaria "nelle criticità del sistema carcerario, li vedono contribuire in modo significativo alle finalità definite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Giovanni Russo. "A loro sono affidate delicate funzioni nel garantire sicurezza e condizioni di legalità negli istituti penitenziari, il percorso di reinserimento sociale dei condannati e la stessa vigenza dei diritti dei cittadini detenuti", ha aggiunto il capo dello Stato. "In occasione di questa giornata, 206mo anniversario della costituzione del Corpo, desidero formulare la gratitudine e l’apprezzamento della Repubblica per il costante e generoso impegno posto nell’adempimento dei loro doveri", ha concluso Mattarella.(Rin)