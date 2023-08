Kazakhstan: hacker russo arrestato, ancora nessuna decisione su estradizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del Kazakhstan non hanno ancora preso una decisione in merito all’estradizione in Russia di Nikita Kislitsin, dipendente della società russa di cybersicurezza Facct arrestato lo scorso 22 giugno. Lo ha reso noto il portavoce della procura generale di Astana, Duisembai Darkhan. La vicenda rischia di complicare ulteriormente le relazioni tra il Kazakhstan e la Russia, che ha richiesto la consegna di Kislitsin immediatamente dopo l’arresto. Sull’uomo pende un mandato d’arresto per hackeraggio emesso dieci anni fa dal dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, che pure ha chiesto l’estradizione dell’esperto di cybersicurezza. Secondo le autorità Usa, Kislitsin avrebbe violato l’ormai defunto social network Formspring nel 2012 e si sarebbe impadronito nello stesso anno decine di milioni di nomi utenti e password di LinkedIn e Dropbox. Nelle scorse ore il quotidiano russo “Kommersant”, citando fonti del consolato russo ad Astana, aveva riferito che il governo kazakho ha accettato di estradare Kislitsin in Russia, circostanza negata da Darkhan.(Res)