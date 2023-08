Pnrr: Forum terzo settore, preoccupa taglio fondi per periferie Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come Forum terzo settore del Lazio "esprimiamo massima inquietudine per il taglio e dirottamento dei fondi del Pnrr destinati alla rigenerazione sociale e urbana di aree complicate della nostra Capitale, deciso dal governo. 230 milioni di euro che non andranno più a progetti sia di Roma Capitale sia della Città Metropolitana per Corviale, Tor Bella Monaca e Santa Maria della Pietà e che rappresentavano una significativa opportunità per contribuire alla ricucitura del tessuto centro-periferia e delle disuguaglianze. Somme che, invece ad oggi, saltano a piè pari”. Lo dichiara in una nota Francesca Danese, portavoce del Forum terzo settore del Lazio, l’organismo e parte sociale che riunisce le molteplici realtà del mondo del volontariato, dell'associazionismo e della cooperazione sociale della regione. “Già la nostra portavoce nazionale, Vanessa Pallucchi, che incontrerà nei prossimi giorni il ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, ha espresso seria preoccupazione per la revisione governativa del Piano su aree fondamentali per il Terzo Settore, quali in primis il sociale e l’ambiente. Auspichiamo, quindi, anche noi a Roma e nel Lazio, un ulteriore approfondimento e chiarimento della situazione da parte dell’esecutivo su come e dove recuperare i fondi da destinare alle periferie della Capitale”, conclude Danese. (Com)