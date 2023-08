Spagna: Telefonica si aggiudica diritti Champions League per 960 milioni euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda di telecomunicazioni Telefonica si è aggiudicata i diritti di trasmissione in Spagna delle prossime tre edizioni della Uefa Champions League per 960 milioni di euro. Come riferisce il quotidiano "El Economista", il contratto include anche i diritti di trasmissione dell'Europa League, della Youth League e della Conference League. La cifra comunicata dalla società rappresenta un aggiornamento al ribasso rispetto alla precedente assegnazione, che ammontava a 975 milioni di euro per tre stagioni. (Spm)