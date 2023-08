Usa: elezioni 2024, democratici progressisti guardano con preoccupazione alla candidatura del filosofo Cornel West

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I democratici progressisti stanno iniziando a guardare con preoccupazione alla candidatura dello scrittore e filosofo Cornell West, in vista delle elezioni del 2024, temendo possibili ripercussioni negative sui consensi a favore del presidente Joe Biden. West ha annunciato la sua corsa alla Casa Bianca lo scorso giugno, candidandosi come indipendente e contestando sia democratici che repubblicani. La deputata democratica Alexandria Ocasio-Cortez, in una dichiarazione al portale di informazione “The Hill”, ha affermato che il filosofo gode del rispetto e dell’apprezzamento dei progressisti, anche grazie alla sua leadership in campo accademico, sottolineando però che una sua candidatura rischia di assottigliare il margine di voti necessario al presidente Joe Biden per vincere in un ipotetico testa a testa contro Donald Trump. (Was)