Reddito cittadinanza: Tripodi (Lega), rimane punto fermo per non attivabili al lavoro

- Il reddito di cittadinanza rimane un punto fermo per i "non attivabili al lavoro". Lo dichiara in una nota il consigliere regionale del Lazio della Lega Orlando Angelo Tripodi, presidente della commissione Lavoro. "In questo mare di polemiche sul reddito di cittadinanza occorre fare chiarezza, sono polemiche spesso pretestuose, anche dal Pd. Chiariamo subito che le famiglie che percepiscono attualmente il Reddito di cittadinanza (Rdc) e che hanno nel nucleo minori, disabili, persone con più di 60 anni o in carico ai servizi sociali, perché 'non attivabili al lavoro', continueranno a riceverlo fino a dicembre 2023 - aggiunge Tripodi -. In alternativa, con determinati requisiti, ovvero un Isee inferiore ai 9.360 euro, si potrà chiedere l’Assegno di inclusione, da gennaio 2024, erogato per un massimo di 18 mesi. Ma questo Governo ha fatto di più, entrerà in vigore dal prossimo settembre la possibilità di chiedere un contributo per il Supporto per la formazione e il lavoro. A quanto pare alla sinistra piace fare polemica e coprire la diversificazione delle misure di sostegno messe in campo dallo Stato”, conclude Tripodi.(Com)