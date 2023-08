Cybersicurezza: Acn monitora disponibilità e stato dei siti internet nazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn) monitora con la massima attenzione le minacce all’operatività dei siti istituzionali – ministeri, autorità, agenzie, organi costituzionali – e delle organizzazioni che gestiscono servizi essenziali per la collettività anche in relazione ai recenti avvenimenti che hanno prodotto una breve indisponibilità di alcuni di loro. Nel corso delle quotidiane attività di monitoraggio – riferisce una nota – il Csirt Italia (Computer security incident response team – Italia) dell’Agenzia ha identificato il riattivarsi di campagne di attacchi di tipo Distributed denial of service (Ddos) da parte di gruppi di hacktivisti filorussi ai danni di soggetti istituzionali nazionali. Non risulta comunque che gli attacchi - di carattere “dimostrativo” - abbiano intaccato l’integrità e la confidenzialità delle informazioni e dei sistemi interessati. I soggetti interessati dagli attacchi Ddos di questi giorni - segnatamente aziende di trasporto pubblico, banche ed enti finanziari – sono stati prontamente avvisati insieme alle Autorità competenti come parte di una metodologia di contrasto e prevenzione ormai consolidata. Anche nella giornata di oggi in cui gli attivisti di Noname057(16) hanno attaccato 16 bersagli di cinque banche italiane il Csirt Italia ha fornito dai primi minuti dell’attacco istruzioni specifiche alla realtà interessate per mitigare gli effetti degli attacchi. Si raccomanda dunque di mantenere alto il livello di attenzione sulla protezione delle proprie infrastrutture informatiche, di verificare e aumentare le misure di protezione relative agli attacchi Ddos. (Com)