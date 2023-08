Maltempo: De Poli (Udc), chiesto al governo stato di emergenza e sostegni economici per Comuni colpiti al Nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al governo “ho chiesto il riconoscimento dello stato di emergenza per i Comuni colpiti dal maltempo al Nord, tra cui il Veneto, e i primi sostegni economici per cittadini famiglie e imprese, oltre che il riconoscimento dello stato di calamità per l’agricoltura, visti gli ingenti danni subite dalle imprese agricole appunto”. Lo ha dichiarato il senatore dell’Udc, Antonio De Poli, durante l’informativa in Senato del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci. “Il cambiamento climatico – ha aggiunto De Poli - è una minaccia alla salute pubblica ma anche al tessuto economico e sociale, visti gli effetti dirompenti che le calamità naturali hanno su famiglie e imprese. Per noi la linea della scienza è l’unica che si può e si deve perseguire. Non può e non deve esserci alcun negazionismo”. “Le parole chiave sono programmazione e governance. È urgente oggi - ha proseguito - una road map di azioni contro il climate change. Non è solo un problema di risorse. Tocca a noi, ora, non domani, ma ora recuperare il tempo perso, contro l’immobilismo del passato”. “L’Italia non ha bisogno di un ipocrita ambientalismo ideologico di facciata ma di fare le opere. È il momento di fare”, ha concluso. (Rin)