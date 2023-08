Serbia: ambasciata Ucraina su visita a Kiev dell'ex ministro Basta, ogni amico è benvenuto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione dell'annuncio su una imminente visita in Ucraina da parte dell'ex ministro dell'Economia serbo e leader del movimento politico Cammino europeo (Pep), Rade Basta, l'ambasciata ucraina a Belgrado ha ringraziato in una nota "tutte le istituzioni, le forze politiche, le organizzazioni non governative e i cittadini della Serbia che sostengono l'Ucraina nella lotta contro la vasta e brutale aggressione della Russia". Lo riporta l'agenzia di stampa "Beta". Nell'ambito dell'organizzazione di possibili incontri tra i rappresentanti della Serbia e la leadership dell'Ucraina, l'ambasciata a Belgrado ha affermato di poter confermare che "c'è un invito alla leadership della Serbia, e soprattutto al presidente Aleksandar Vucic, per visitare l'Ucraina nel prossimo futuro". "Ogni amico dell'Ucraina è il benvenuto nel nostro Paese", si legge nella nota. Il Pep ha annunciato ieri che il suo leader Rade Basta intende incontrare presto il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky. Basta, come affermato, "è in regolare comunicazione con gli amici ucraini e li sostiene nella lotta per preservare il Paese e ridurre le sofferenze della popolazione". L'ex ministro dell'Economia aveva chiesto nei mesi scorsi che il governo di Belgrado dichiarasse con urgenza l'introduzione di sanzioni contro la Federazione Russa. Basta è stato destituito dalla carica di ministro nel mese di giugno. (Seb)