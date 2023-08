Russia-Algeria: ministro Difesa Shoigu, aiuteremo esercito Algeri a migliorare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia è pronta ad aiutare l'esercito dell'Algeria a migliorare le sue capacità di combattimento. Lo ha dichiarato oggi il ministro della Difesa della Russia, Sergej Shoigu, in un incontro avvenuto in Russia con il capo di Stato maggiore della Difesa dell'Algeria, generale Said Chengriha, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa russa "Ria Novosti", sul suo canale Telegram.(Ala)