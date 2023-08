Maltempo: Paita (Iv), governo ripristini 'Italia sicura', noi disponibili a dare una mano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Solo su una cosa siamo d'accordo con il governo, nello stringerci alle famiglie delle vittime e alla fatica dei soccorritori, Vigili del fuoco e Protezione civile. Su tutto il resto la relazione del ministro Musumeci è stata debole e imbarazzata. Sarebbe dovuto venire qui a dire: 'rimettiamo in campo Italia sicura, non importa come si chiami, e che il ddl, già depositato, sia a firma Renzi-Paita'. Il governo si metta al lavoro e noi saremo disponibili a dare una mano". Lo ha detto in Aula al Senato la coordinatrice nazionale di Italia viva, intervenendo nel dibattito sull'informativa del ministro per la protezione civile Musumeci sugli incendi in Sicilia. "Dobbiamo porre rimedio, cercando di avere una strategia sul tema dell'ambiente di lungo periodo. Ci servono infrastrutture - ha proseguito la senatrice del gruppo Azione-Italia viva - opere che servono a mettere in sicurezza i fiumi e i corsi d'acqua: argini, briglie, scolmatori, casse di espansione. In questo paese c'è stato un solo momento in cui si è pensato a una strategia complessiva per dotare il paese di un piano serio e duraturo sul cambiamento climatico e il dissesto, ed è stato Italia sicura: 1.445 cantieri aperti, 500 milioni stanziati per Genova, il Bisagno è quasi messo in sicurezza. E poi 120 milioni in Toscana. Quel piano non doveva essere cancellato. È una grave responsabilità che portano in carico il Movimento cinque stelle e la Lega. Quel piano oggi sarebbe dovuto essere in corso e dare compiutezza alle necessità di questo Paese. Su questa partita c'è bisogno di una azione unitaria. Il governo cambi pagina sul dissesto e sugli incendi, mettetevi al lavoro e noi ci saremo", ha concluso Paita. (Rin)