- "Non c’è nulla che voglio dire a coloro che mi criticano, penso che sia un loro diritto. L'unico modo in cui mi piace rispondere è con i risultati. Quindi agisco, faccio ciò che ritengo giusto per la mia Nazione, per gli interessi della mia Nazione". Lo scrive su Twitter la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, rilanciando l'intervista di domenica scorsa al canale statunitense "Fox News". (Rin)