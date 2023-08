Niger: Abdurahamane (Partito panafricano), la Russia è un partner serio e affidabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Niger vede la Russia come un partner serio e affidabile che può sostituire gli altri presenti per attuare progetti congiunti reciprocamente vantaggiosi e sviluppare i depositi di uranio e petrolio nel Paese. Lo ha detto all’agenzia di stampa “Ria Novosti” Umaru Abdurahamane, un rappresentante del Partito panafricano del Niger. "Abbiamo uranio, petrolio e molto altro nel nostro Paese, ma dobbiamo vedere come lavorare e come svilupparli e condividerli, perché prima avevamo alcuni vecchi partner e gli scambi (con loro) non sono stati molto positivi, quindi l'Africa ora deve lavorare con la Russia, perché la Russia è seria e ci aiuterà a condividere tutto ciò che facciamo insieme", ha affermato Abdurahamane. In questo senso, il politico nigerino ha anche sottolineato l'importanza del vertice Russia-Africa che si è svolto la scorsa settimana, rilevando che il rafforzamento delle relazioni andrà a beneficio non solo dei popoli dell'Africa, ma anche dei cittadini russi. “I russi non hanno molte aziende nel mio Paese, ma spero e penso che questo dovrebbe essere fatto. E penso che sia perché vogliono creare qualcosa in Africa", ha aggiunto Abdurahamane.(Rum)