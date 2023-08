Niger: Cleverly, pronti a sostenere sforzi della Cedeao per rispetto democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito e i suoi alleati sono pronti a sostenere qualsiasi sforzo compiuto dai leader della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao) per ripristinare la democrazia in Niger dopo il colpo di Stato. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri britannico, James Cleverly, in un'intervista all'emittente televisiva "Bbc" durante la sua visita ad Accra, la capitale del Ghana. Cleverly ha dichiarato che è importante che i leader africani guidino la risposta al golpe e che se il Regno Unito riceverà richieste specifiche di assistenza, le prenderà in considerazione. Lunedì il Regno Unito ha annunciato la sospensione degli aiuti umanitari al Niger, ma Cleverly non ha specificato alcuna sanzione mirata nei confronti dei golpisti. (Rel)