Reddito cittadinanza: Battaglia (Pd), Gualtieri e Rocca accolgano appello associazioni per tavolo

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Mi unisco all'appello delle associazioni del Lazio che in una lettera inviata al presidente Rocca e al sindaco Gualtieri sollecitano un tavolo di confronto, con le forze sociali e sindacali, per ottenere una proroga delle sospensioni del Reddito di Cittadinanza e maggiori risorse per rafforzare i servizi sociali. Lo afferma la consigliera capitolina Pd Erica Battaglia, presidente della commissione Cultura e Lavoro di Roma Capitale. "Stiamo vivendo un dramma sociale che in questi giorni sta interessando migliaia di famiglie romane, per colpa di decisioni scellerate del Governo che in un vergognoso sms ha comunicato la sospensione della misura. Dobbiamo evitare il peggio compensando in fretta gli effetti negativi di un provvedimento ingiusto, che ha scaricato sui comuni le difficoltà di troppe famiglie gettate nella disperazione", conclude.(Com)