Sud Sudan: agenzie Onu chiedono maggiori investimenti per evitare una catastrofica crisi alimentare

- Il costo dell'inazione nell'affrontare le complesse crisi alimentari, climatiche e di insicurezza del Sud Sudan si farà sentire nella perdita di vite, mezzi di sussistenza e futuro per milioni di persone in tutto il Paese. È l'allarme lanciato dai capi delle tre agenzie del polo agro-alimentare romano delle Nazioni Unite - l'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao), il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (Ifad) e il Programma alimentare mondiale (Pam) - mentre concludono oggi una visita di tre giorni nel Paese. Il direttore generale della Fao, Qu Dongyu, il presidente dell'Ifad, Alvaro Lario, e il direttore esecutivo del Pam, Cindy McCain, hanno visitato le comunità alle prese con gli effetti di gravi eventi meteorologici che, insieme alla mancanza di infrastrutture, stanno peggiorando la situazione del Paese crisi umanitaria, minacciando fattorie e mezzi di sussistenza agro-pastorali e sfollando le comunità. Durante la visita i leader delle agenzie delle Nazioni Unite si sono recati ad Aweil, nel Bahr el Ghazal settentrionale, dove hanno incontrato i membri della comunità che sono stati colpiti da eventi climatici, tra cui inondazioni e periodi di siccità prolungati, e che stanno partecipando a progetti delle Nazioni Unite per rafforzare la resilienza, mitigare gli impatti degli eventi climatici e incrementare la produzione alimentare. Hanno inoltre incontrato il presidente del Sud Sudan, Salva Kiir Mayardit, per discutere della continua collaborazione. (segue) (Com)