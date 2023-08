Sud Sudan: agenzie Onu chiedono maggiori investimenti per evitare una catastrofica crisi alimentare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato inoltre firmato un nuovo accordo di partenariato quinquennale per rinnovare la cooperazione tra agenzie che vedrà le agenzie approfondire la loro collaborazione e coordinamento a livello globale, regionale e nazionale per sostenere il raggiungimento dell'Obiettivo di sviluppo sostenibile 2 - Fame zero. "Il Sud Sudan ha il potenziale per essere il granaio dell'Africa orientale, ma la crisi climatica, le scarse infrastrutture agricole, l'instabilità e gli shock economici continuano a interrompere la produttività agricola e zootecnica e la disponibilità di cibo. Investimenti e politiche abilitanti che miglioreranno il cibo a lungo termine sicurezza, resilienza e adattamento climatico sono urgenti", ha affermato Qu. Il Sud Sudan, ha sottolineato Lario, "è un Paese giovane, pieno di potenzialità, ma in questo momento le famiglie fanno affidamento sull'agricoltura di sussistenza. Con solo il 4 per cento dei terreni agricoli coltivati e l'80 per cento dei giovani che vivono nelle zone rurali, ci sono enormi opportunità di crescere e sviluppare l'agricoltura e il settore alimentare più in generale. Per fare ciò dobbiamo mobilitare massicci investimenti e attuare le migliori pratiche per combattere l'insicurezza alimentare e adattarci ai cambiamenti climatici. Ciò migliorerà notevolmente anche l'occupazione rurale. Ma dobbiamo agire ora", ha aggiunto. "Il conflitto, il cambiamento climatico e l'aumento dei costi in Sud Sudan stanno causando alcuni dei più alti livelli di fame nel mondo. Ma la semplice distribuzione di cibo non è la soluzione. Dobbiamo interrompere il ciclo e consentire alle comunità di piantare i semi della speranza, opportunità e sviluppo economico. Con la pace e la stabilità, il potenziale del Sud Sudan è incredibile. Tuttavia, il Pam non ha nemmeno le risorse necessarie per nutrire coloro che oggi soffrono la fame: abbiamo bisogno che il mondo si faccia avanti", ha dichiarato da parte sua McCain. (segue) (Com)