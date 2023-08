Sud Sudan: agenzie Onu chiedono maggiori investimenti per evitare una catastrofica crisi alimentare (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'emergenza umanitaria in Sud Sudan è causata da una combinazione di conflitti, mutamenti climatici e aumento dei prezzi di cibo e carburante. La situazione è aggravata dai combattimenti in Sudan che hanno portato oltre 190 mila persone a fuggire attraverso il confine verso il Sud Sudan, mettendo ulteriormente a dura prova le già scarse risorse. Allo stesso tempo, sette persone su dieci in Sud Sudan hanno un'età compresa tra i 18 e i 35 anni e i tassi di disoccupazione giovanile sono al 50 per cento, esacerbati da bassi livelli di istruzione, competenze limitate e un'economia debole. La collaborazione tra le tre agenzie delle Nazioni Unite e con il governo del Sud Sudan e altri partner ha contribuito a scongiurare la carestia negli ultimi anni e ha consentito agli agricoltori di aumentare la produzione alimentare e il reddito. Tuttavia, è necessaria un'azione su vasta scala e sostenuta per rispondere alla crisi della fame in corso, evitare ulteriori battute d'arresto e mitigare le crisi future. La Fao apporta una vasta gamma di competenze tecniche e buone pratiche nella produzione di cibo nelle aree colpite dalla siccità, mentre l'Ifad investe in piccoli agricoltori e promuove le economie rurali e il Pam fornisce contemporaneamente soccorsi di emergenza durante le crisi e lavora con le comunità per rafforzare la loro resilienza agli shock e migliorare il capitale umano. (Com)