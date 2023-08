Campidoglio: assessora Ambiente, bene ok ad assestamento cura del verde priorità amministrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Desidero esprimere il mio pieno apprezzamento per l'approvazione dell'assestamento di bilancio per il quale ringrazio l'Assessora Scozzese, la presidente della Commissione Tempesta e i consiglieri di maggioranza per il lavoro svolto. Lo dichiara Sabrina Alfonsi, assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma capitale. "Una manovra che, recependo nel suo testo finale il lavoro della Giunta formalizzato nell'emendamento approvato a luglio, garantisce le risorse per il triennio 2023-25 per il verde con fondi aggiuntivi di 53 milioni che, con i 3,5 milioni per il verde scolastico e i 2 milioni per il diserbo stradale, riconfermano come prioritarie le politiche per la cura del patrimonio arboreo della città nell'agenda dell'Amministrazione. Risorse che quintuplicano quelle messe a bilancio nel 2020, un trend che intendiamo mantenere anche sul fronte del decentramento ai Municipi della cura di prossimità", spiega ancora. (segue) (Com)