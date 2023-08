Campidoglio: assessora Ambiente, bene ok ad assestamento cura del verde priorità amministrazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il bilancio, inoltre, fornisce piena copertura a tutte le azioni volte alla tutela del benessere degli animali, ai progetti di ristrutturazione e ampliamento del canile comunale di Muratella e della realizzazione del primo ospedale veterinario pubblico. Viene anche assicurato il finanziamento necessario all'avvio di importanti lavori di riqualificazione come, ad esempio, quello del Viale e di Piazza Mazzini e all'Arancera di San Sisto, così come per il completamento delle progettazioni in corso del Parco delle Tre Fontane e importanti risorse per nuove aree ludiche e fitness. Molto bene anche l'aver previsto, nell'assestamento di bilancio, gli interventi sul 2024-25 che ci permettono di garantire l'avvio del nuovo piano triennale per la gestione del verde. Grazie a questa manovra il governo della capitale può avere una programmazione certa, puntuale e finalizzata a garantire gli interventi e i servizi di cui la città ha bisogno", conclude Alfonsi. (Com)