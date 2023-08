Imprese: Gorno Tempini (Cdp), confermato forte impegno su sviluppo sostenibile e inclusivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I nostri risultati mostrano che Cassa depositi e prestiti ha saputo raccogliere le sfide di un mondo che è cambiato, confermando il proprio forte impegno sul fronte dello sviluppo sostenibile e inclusivo. “Sono numeri che pongono le basi per una crescita del ruolo di Cdp come motore trainante dell’economia del Paese e come istituzione sempre più vicina alle esigenze dei territori e delle persone”. Lo dichiara il presidente di Cassa depositi e prestiti, Giovanni Gorno Tempini, commentando i risultati semestrali al 30 giugno 2023. “Nonostante la portata degli shock che in questi anni hanno contraddistinto lo scenario globale, in un contesto caratterizzato da segnali di rallentamento della crescita, l’economia italiana resta complessivamente resiliente”, aggiunge Gorno Tempini. (Rin)