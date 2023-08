Reddito cittadinanza: Rizzetto (Fd'I), governo non intende lasciare nessuno in povertà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Condanno con fermezza la scritta minacciosa contro il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, apparsa a Induno Olona, in provincia di Varese. Sulla sospensione del reddito di cittadinanza sta circolando disinformazione, pertanto invito tutti alla calma". Lo afferma, in una nota, il presidente della commissione Lavoro, onorevole Walter Rizzetto, di Fratelli d'Italia, che aggiunge: "A mio avviso in un momento così delicato alcuni gruppi politici dovrebbero astenersi dal sollecitare o sostenere iniziative che non sono basate sul buon senso. Il governo tutto ed il ministro Calderone stanno prestando molta attenzione alle fasce più deboli del nostro Paese e le misure messe in campo sono funzionali proprio a supportare lavoratori e famiglie in difficoltà. Si tratta di misure per il contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale e lavorativa. Ricordo che per nuclei familiari non attivabili al lavoro il reddito di cittadinanza potrà proseguire fino al 31 dicembre. Per chi invece è abile al lavoro da settembre entra in vigore la nuova misura del Supporto per la formazione e per il lavoro. Questo governo non intende lasciare nessuno in povertà e mi auguro che questo concetto circoli in modo chiaro".(Com)