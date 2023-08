Sisma 2016: incontro Abodi-Castelli, sinergie e iniziative per sport e giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, oggi a Roma ha incontrato il Commissario Straordinario per la Riparazione e la Ricostruzione Sisma 2016 Guido Castelli. Quello odierno è stato un primo confronto volto a creare tra le parti sinergie finalizzate a iniziative comuni nei territori dell’Appennino centrale colpiti dal sisma. Il Commissario Castelli ha consegnato ad Abodi un report sullo stato dell’arte di tutti gli interventi di ricostruzione delle infrastrutture sportive danneggiate dal terremoto del 2016 e illustrato le numerose iniziative progettuali finanziate dal Piano complementare sisma, sia per la rigenerazione urbana legata a strutture e impianti sportivi, sia per lo sviluppo e il consolidamento del settore sportivo. “Il ministro Abodi ha mostrato disponibilità immediata alla collaborazione e mi ha fatto estremamente piacere la sua attenzione nei confronti dei nostri territori, che hanno un grande potenziale, e la sua comprensione dell'importanza della riparazione socioeconomica”, ha dichiarato il Commissario Castelli. “Lo sport - ha aggiunto - è uno strumento eccezionale di aggregazione e di coesione tra persone e comunità, dobbiamo promuoverlo e farne il miglior uso possibile, lavorando di squadra”. "L’incontro di questa mattina con il Commissario Straordinario per la Riparazione e la Ricostruzione Sisma 2016 Guido Castelli, che ringrazio, è stato molto importante perché mi ha consentito di conoscere lo stato dell'arte dell’opera di ricostruzione delle infrastrutture sportive lesionate dal sisma del 2016”, ha dichiarato il ministro Abodi. (segue) (Rin)