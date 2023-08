Sisma 2016: incontro Abodi-Castelli, sinergie e iniziative per sport e giovani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono rimasto – ha proseguito - colpito dal quadro presentato e dalla passione con la quale il sen. Castelli e la sua squadra si stanno adoperando perché, in tempi brevi, vengano ripristinati e migliorati nella loro funzionalità e messi a disposizione del territorio i luoghi di sport, vere e proprie infrastrutture sociali che concorrono al benessere psico-fisico delle persone e al rafforza-mento del senso di comunità”. Abbiamo previsto un nuovo incontro il prossimo 14 settembre, per dare inizio operativo alla collaborazione sia in ambito sportivo, che per quanto concerne le politiche giovanili”, ha concluso. Nel dettaglio, le infrastrutture sportive lesionate dal sisma 2016 sono state 65, per un totale di interventi eco-nomici - finanziati attraverso Ordinanze - previsti di 93,6 milioni di euro. Dei 65 interventi, 18 si trovano in Regio-ne Abruzzo, sei nel Lazio, 36 nelle Marche e cinque in Umbria. Il Piano complementare sisma 2009 e 2016, noto anche come Next Appennino, prevede il finanziamento di una serie di progetti delle misure A2.1 e A3.1 che riguardano interventi di recupero e rifunzionalizzazione di edifici pubblici, di efficientamento energetico e di mitigamento del rischio sismico per un totale di 21,7 milioni di euro (40 opere). (Rin)