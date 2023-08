Romania: riserve valutarie Banca centrale aumentate a 53,936 miliardi di euro a luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le riserve valutarie della Banca nazionale di Romania (Bnr) ammontavano a 53,936 miliardi di euro al 31 luglio scorso, in aumento dello 0,97 per cento, rispetto ai 53,417 miliardi di euro rilevati il mese precedente. Lo ha annunciato oggi la stessa Bnr in un comunicato. Nel mese di luglio si sono registrati afflussi per 1,301 miliardi di euro. Si registrano inoltre deflussi per 782 milioni di euro determinati della variazione delle riserve obbligatorie in valuta costituite dagli istituti di credito presso la Bnr; oltre a rate e interessi su debiti pubblici denominati in valuta estera. Secondo la Banca centrale, il livello delle riserve auree è rimasto invariato a 103,6 tonnellate. (Rob)