Imprese: Scannapieco (Cdp), superato 60 per cento obiettivi Piano strategico 2022-2024

- I dati relativi ai primi 18 mesi del nostro Piano strategico dimostrano l’efficacia e la qualità delle scelte adottate. “Gli 11,5 miliardi di risorse impegnate, in forte crescita rispetto ai primi sei mesi del 2022, e i 32,4 miliardi di investimenti attivati, ci hanno consentito di arrivare al giro di boa del Piano avendo già superato il 60 per cento degli obiettivi previsti per il triennio 2022-2024”. Lo dichiara l’Amministratore delegato e direttore generale di Cassa depositi e prestiti, Dario Scannapieco, commentando i risultati semestrali al 30 giugno 2023. “Il nostro lavoro ci ha portato ad essere inoltre sempre più internazionali, come testimoniato dal debutto sul mercato obbligazionario statunitense e dall’inaugurazione di una nuova sede a Bruxelles. Oggi possiamo svolgere appieno il nostro ruolo e costruire per il nostro Paese un percorso di crescita condiviso con gli altri protagonisti dello scenario globale”, aggiunge Scannapieco. (Rin)