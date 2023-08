Niger: Algeria, sostegno al “presidente legittimo” e monito su interventi militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Algeria ha ribadito oggi il suo sostegno al “presidente legittimo” del Niger, Mohamed Bazoum, destituito la scorsa settimana da un colpo di Stato, e il suo “profondo impegno” a favore del ripristino dell’ordine costituzionale, mettendo in guardia riguardo possibili interventi militari di Paesi stranieri. Lo si apprende da un comunicato stampa diffuso oggi dal ministero degli Affari esteri e della comunità nazionale all’estero della Repubblica democratica e popolare d’Algeria. “L’Algeria ribadisce il suo profondo impegno per il ritorno all’ordine costituzionale in Niger e per il rispetto dei principi dello Stato di diritto”, si legge nel comunicato, e “afferma nuovamente il suo sostegno a Mohamed Bazoum come presidente legittimo della Repubblica del Niger”. Secondo la diplomazia algerina, inoltre, “il ritorno all’ordine costituzionale si deve obbligatoriamente compiere attraverso mezzi pacifici, che evitino al Niger e all’intera regione maggiori insicurezza e instabilità e ulteriori avversità e difficoltà ai nostri popoli”. “Di conseguenza”, si legge ancora nel comunicato del ministero degli Esteri algerino, “l’Algeria lancia un monito e un appello alla prudenza e alla moderazione di fronte all’intenzione di attori stranieri di intervenire militarmente”. Gli interventi militari stranieri, infatti “sono purtroppo considerati come opzioni da prendere in considerazione e cui fare ricorso, mentre non sono altro che fattori di complicazione e di aggravamento della crisi attuale”, conclude il comunicato. (segue) (Ala)