Niger: Algeria, sostegno al “presidente legittimo” e monito su interventi militari (2)

- A differenza della Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale (Cedeao), che ha minacciato di intervenire con la forza contro il Consiglio militare che rivendica la presa di potere in Niger, l’Algeria ha dunque adottato un approccio equilibrato, evitando di prendere posizioni che potrebbero complicare ulteriormente la crisi in corso. Lo scorso 29 luglio, alla vigilia della riunione straordinaria della Cedeao, il presidente algerino, Abdelmadjid Tebboune, ha avuto una conversazione telefonica con l’omologo del Benin, Patrice Talon, con il quale ha discusso della situazione in Niger. Durante il colloquio, entrambi i presidenti hanno espresso il loro fermo sostegno al ritorno all’ordine costituzionale e alla restaurazione dell’autorità del “presidente legittimamente eletto” Bazoum. Il 27 luglio, inoltre, il ministro degli Esteri algerino, Ahmed Attaf, aveva telefonato all’omologo nigerino, Hassoumi Massoudou, su incarico di Tebboune. I due capi della diplomazia avevano discusso degli “sviluppi della situazione nella Repubblica del Niger, a seguito del comunicato ufficiale con cui l’Algeria ha condannato fermamente il tentativo di colpo di Stato”, auspicando un pronto ritorno del Paese africano alla “stabilità politica e istituzionale”. L’Algeria, inoltre, ha più volte dichiarato che la sua principale preoccupazione è preservare la pace e impedire ulteriori deterioramenti della situazione in Niger. (Ala)