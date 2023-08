Islanda-Russia: Reykjavik chiude la sua ambasciata a Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Islanda chiude da oggi la sua ambasciata a Mosca, come conseguenza della guerra tra Russia e Ucraina, diventando il primo Paese europeo a prendere un provvedimento del genere. Lo riporta la stampa islandese. Lo scorso giugno la ministra degli Esteri islandese, Thordis Gylfadottir, ha spiegato che la situazione legata al conflitto non consente alla rappresentanza diplomatica del Paese di operare in Russia. Il ministero degli Esteri di Reykjavik ha tuttavia precisato attraverso una nota che la chiusura dell’ambasciata a Mosca non rappresenta una rottura delle relazioni con la Russia, e che "non appena le condizioni lo consentiranno, l'Islanda darà la priorità alla ripresa delle attività a Mosca". L'ambasciata islandese nella capitale russa curava anche la rappresentanza di Armenia, Bielorussia, Kazakhstan, Kirghizistan, Moldova, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan. A partire da oggi, la rappresentanza di questi Paesi sarà curata dal Ministero degli Esteri a Reykjavik. (Sts)